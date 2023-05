Yuksek nous a partagé ses cinq dernières claques musicales

J’ai un peu décroché des groupes de pop depuis quelques années, ça m’intéresse moins, ça tourne un peu en rond. Je me suis plus remis dans la musique de danse par rapport à ce que je joue et ce que je produis. Je vais davantage vers de la musique brésilienne, africaine, ou vers du néo-classique par rapport à mon travail de musique à l’image. Et puis je suis tombé sur Sault, j’ai dû entendre ça dans une émission de Gilles Peterson. Je ne sais pas si on peut le qualifier de groupe de pop, parce que ce n’est pas vraiment un groupe, on ne sait pas précisément qui est derrière, mais ça reste plutôt des chansons. Je trouvais ça hyper intéressant car c’est un mélange de plein d’influences qui parlent aux gens de ma génération et certainement aux plus jeunes aussi, avec un concept un peu mystique, par exemple avec des albums qui se suivent avec des chiffres. J’adore le morceau I Just Want To Dance, qui commence en breakbeat, au milieu on arrive sur du Massive Attack et on finit en batucada brésilienne… C’est n’importe quoi et j’adore. Ils éclatent tous les codes, on ne sait jamais ce que vont être leurs morceaux ni leur style, c’est dur de mettre une étiquette dessus.