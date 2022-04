Yseult : Un concert important et bouleversant

Vous la connaissez parce qu’elle a été une candidate éclatante dans l’émission française Nouvelle Star : c’est Yseult, chanteuse et femme forte dans tous les sens positifs du terme…

Le saviez-vous : Yseult, dont les parents sont d’origine camerounaise, et qui a grandi en France, s’est installée depuis peu à Bruxelles, où elle estime qu’on accueille mieux la diversité des formes et des couleurs. C’est vrai que c’est un sujet qui lui tient à cœur, et à corps, au point qu’elle est aussi mannequin, rayon qui s’assume, en puissance, et en chanson.

La belle Yseult vient nous bouleverser et il est très important d’aller l’acclamer : ça se passe à La Madeleine à Bruxelles, ce 28 avril.