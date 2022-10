Yseult met fin à sa tournée : "C'est surtout à cause de mon ancien entourage"

Revenue des USA, la chanteuse Yseult a pris une décision majeure pour préserver sa santé mentale.

Psychologiquement détruite, Yseult a préféré mettre fin à sa tournée. D’après ses tweets récents, l’artiste de 28 ans avait un entourage nocif. "J’ai mis fin à ma tournée car ma santé ne me permettait plus d’honorer les concerts mais c’est surtout à cause de mon ancien entourage que j’ai pris la décision de mettre fin à ma tournée car je ne pouvais plus continuer […] en étant psychologiquement détruite", a-t-elle déclaré sur Twitter la semaine passée avant d’ajouter ceci : "Je ne voulais plus continuer ma tournée et/ou sortir des projets avec mes anciens partenaires, à toujours me pousser à bout, à mettre en péril ma carrière, ma santé et ma réputation. Durant la période de développement de mes projets, j’étais prise d’une colère vive et intense."

Parfois, il faut s’éloigner pour mieux se retrouver et il semblerait que c’est son voyage aux USA qui a permis à Yseult de faire le point. "Je reviens des US, en mode nouveau souffle. Los Angeles matche bien avec ma mentalité. J’ai fait des nouvelles rencontres, la majorité salue mon statut d’artiste, entrepreneuse, manager, directrice artistique, productrice, pour eux il est important de s’affranchir et d’être polyvalente."

Elle a conclu son message en insistant sur l’importance de la transparence et a rappelé qu’elle est "un être humain avec un cœur et non un robot."