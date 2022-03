Yseult et Zaho, co-coachs dans The Voice Belgique, révèlent les plus grandes qualités à démontrer sur scène

Lors des workshops, Yseult a même dirigé les talents comme une vraie coach. Christophe Willem a préféré se mettre en retrait pour que les candidats profitent du moment. "Je sais la générosité qu’elle a, le plaisir qu’elle a aussi de communiquer sa passion à tous ces artistes. C’était évident, je voulais la laisser elle en roue libre et prendre les workshops en main pour que chaque talent puisse savourer chaque seconde avec elle" dévoile le coach français qui loue les nombreuses qualités de la chanteuse de 27 ans : "Artistiquement, c’est l’artiste la plus aboutie, la plus originale, la plus parfaite à mes yeux pour expliquer à des artistes en devenir l’importance de s’écouter soi-même et de rester dans sa singularité".

Je me suis retourné sur des voix particulières. Parfois j’étais tout seul, parce que ce qui m’intéresse ce n’est pas la perfection, c’est l’authenticité. Je sais qu’Yseult arrive à chercher cela en eux et à trouver les mots.

L’authenticité, voilà bien un mot qui définit Yseult. "On peut très bien ne pas avoir confiance en soi, se dévaloriser en permanence mais dès qu’on rentre sur scène et qu’on ne fait qu’un avec notre corps et le public, on peut donner une émotion totalement différente de ce qu’il y avait il y a une heure ou avant même de rentrer sur scène".