Roland- Garros : Ysaline Bonaventure file au 2e tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (170e mondiale) a battu Despina Papamichail (172e) au premier tour des qualifications du tournoi sur terre battue de Roland-Garros. La Belge s’est imposée en trois sets : 6-1, 3-6, 7-6 (10-4) en près de deux heures trente de match. Après être parfaitement rentrée dans la rencontre et avoir largement dominé la première manche, la Belge a vu son adversaire se rebiffer et égaliser à l’issue de la deuxième manche. Le set décisif a dû aller jusqu’au (super) tie-break pour déterminer la gagnante. Et c’est notre compatriote qui a tiré son épingle du jeu dans l’exercice : remportant ce jeu décisif 10-4.

Au prochain tour de ces qualifications, Ysaline rencontrera mercredi Yuriko Lily Miyazaki, une Britannique, classée à la 242e place mondiale et âgée de 26 ans. Si elle l’emporte, il lui restera une rencontre pour tenter d’atteindre le tableau final du tournoi parisien.