Ysaline Bonaventure s’extrait des qualifs et disputera son premier Roland Garros

Ysaline Bonaventure s’est imposée contre la Finlandaise Anastasia Kulikova au troisième tour des qualifications des Roland Garros. La Liégeoise intègre pour la première fois de sa carrière le "grand tableau" des internationaux de France.



Bonaventure (27 ans) a livré une prestation convaincante contre la 193e joueuse mondiale. Ysaline, 170e à la WTA, a remporté la rencontre en deux sets 6-4, 6-2.



Elle n’a perdu qu’un set dans ces qualifs, lors de son premier match face à la Grecque Despina Papamichail. Après ce match accroché (1-6, 6-3, 7-6), notre compatriote a semblé monter en puissance et a accéléré le tempo à chaque rencontre. Plus elle s’est rapprochée de son objectif, plus elle a maîtrisé son sujet et son adversaire.



Notre compatriote va donc participer au seul tableau final de Grand Chelem qui manquait à son palmarès. Elle a déjà disputé deux fois l’Open d’Australie, une fois Wimbledon et une fois l’US Open.