Ysaline Bonaventure rejoint le tableau final à Indian Wells

Ysaline Bonaventure (N.7) s’est qualifiée pour le tableau final du tournoi de tennis d’Indian Wells, le premier des WTA 1000 de la tournée américaine, disputé sur surface dure et doté de 8,8 millions de dollars, mardi.

La numéro 3 belge, 28 ans, désormais 84e mondiale, a battu au deuxième et dernier tour l’Allemande de 21 ans, Eva Lys (WTA 118) en deux sets : 6-4, 7-6 (4). La partie a duré une heure et 39 minutes. Ysaline Bonaventure rejoint dans le tableau final Elise Mertens (WTA 37) qui affrontera la Chinoise Wang Xinyu (WTA 67) au premier tour, Alison Van Uytvanck (WTA 85) qui a hérité de l’Américaine Claire Liu (WTA 56) et Maryna Zanevska (WTA 78) opposée, elle, en entrée à l’Américaine Lauren Davis (WTA 47).