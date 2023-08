Eliminée au premier tour de Wimbledon le 5 juillet dernier, Ysaline Bonaventure n’a depuis lors plus participé au moindre tournoi WTA. La Stavelotaine, victime d’une dépression, a besoin d’un break et ne remontera pas sur les courts cette année.

"Je n’ai d’ailleurs plus touché une raquette depuis Wimbledon, précise Ysaline Bonaventure sur les réseaux sociaux. Après avoir atteint mon objectif de toujours en novembre (entrer dans le Top 100 du classement WTA, ndlr), j’ai en effet sombré petit à petit. Là où beaucoup se voient pousser des ailes, ça a été tout le contraire pour moi. Une perte de motivation, le dégoût de jouer au tennis pour au final arriver à Wimbledon avec un véritable burn-out. Pour moi, c’était clair dans ma tête, Wimbledon était le tournoi qui allait clôturer ma carrière, j’en étais convaincue. Ma santé mentale était au plus bas, même sortir du lit le matin était devenu une corvée."

"J’ai donc décidé de prendre du temps pour moi, pour aller mieux, pour me retrouver, reprend la joueuse de tennis. Les deux derniers mois ont malgré tout été rythmés. Je suis partie en vacances, j’ai repris le basket à Stavelot (chose que j’avais toujours voulu faire), j’ai également eu l’opportunité de commenter du tennis à la TV mais aussi et surtout de passer des moments en famille, entre amis, de prendre du temps pour moi, pour aller mieux et pour comprendre pourquoi j’en étais arrivée là après avoir joué la meilleure saison de ma carrière."

Ces deux mois passés loin du circuit WTA ont permis à Ysaline Bonaventure de prendre une décision sur la suite de sa carrière.

"La conclusion ? J’avais beaucoup trop de regrets, et l’idée du circuit que je m’étais faite lors de cette saison n’était absolument pas la réalité, affirme la Stavelotaine. J’ai donc décidé de m’octroyer un break de 6 mois et de geler mon classement avec la WTA pour burn-out/dépression avec l’objectif de refouler les terrains de tennis au mois de janvier. Ces 6 mois vont me permettre de faire un travail sur moi-même afin d’éviter de refaire les mêmes erreurs. Je vous dis à très bientôt et vous remercie pour tous vos messages qui m’ont beaucoup touchée. Je sais que ma carrière ne durera plus 10 ans, donc j’espère arriver à profiter un maximum des dernières années qui me restent."