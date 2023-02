Youtubeurs et influenceurs d’extrême droite : de quoi parle-t-on ?

Des Youtubeurs et des influenceurs qu’on peut qualifier d'"extrême droite", on en voit de plus en plus sur les réseaux. Et avec un certain succès. Certaines de leurs vidéos font exploser les compteurs avec le million de vues. Le Raptor, Valek ou encore Papacito, à quoi ressemble le game des Youtubeurs et des influenceurs d’extrême droite, de quoi parlent les contenus mais aussi à quoi ressemble leur public ?

Tout d’abord, ces créateurs de contenus n’aiment pas beaucoup qu’on les qualifie d’extrême droite. "Pour eux, c’est même une insulte", pointe Tristan Boursier, doctorant à Science Po Paris. D’autant qu’il existe presque autant d’influenceurs qu’il existe d’idées défendues. Le game en lui-même est très varié : on y trouve autant des royalistes, que des suprémacistes blancs. Certains parleront de l’environnement de la fachosphère, d’autres diront que ces acteurs font partie de "la galaxie de l’extrême droite", comme le souligne Benjamin Biard, chercheur au CRISP.

Qui sont-ils ?

Néanmoins, on retrouve souvent le même type de profil. "Ce sont souvent des hommes, en apparence jeunes, fin de vingtaine, début de trentaine. Il y a très très peu de femmes. La plupart sont blancs et font des allusions à leur hétérosexualité, c’est quelque chose d’important pour eux", détaille Tristan Boursier. Ils revendiquent généralement un certain culte du virilisme.

Si la plupart sont effectivement des hommes blancs, ce n’est pas le cas de tous ces Youtubeurs et influenceurs. "Certains, par exemple le Raptor, sont des personnes racisées. Et ils le revendiquent comme tel. C’est intéressant car c’est une façon d’avoir une carte blanche pour dire :"regardez, je ne suis pas raciste, parce que moi-même je suis d’une autre origine", souligne Tristan Boursier. "Ça rappelle que c’est une idéologie et qu’on peut choisir ou non d’y adhérer. Evidemment certaines positions dans la société vont faciliter l’adhésion à cette idéologie, si on est blancs, on aura probablement plus d’intérêts à y adhérer, mais ce n’est pas une condition", ajoute le chercheur.

Pour quel public ?

Ces influenceurs sont pros. Très pros. Leurs vidéos sont qualitatives, rythmées et tous les codes du bon youtubeur sont respectés. Il faut bien parce que le public ciblé, et bien c’est toi. Oui, toi qui n’as pas encore 20 ans, qui consomme des vidéos Youtube tous les jours, qui a une bonne culture du gaming et qui sera capable de comprendre les références, et toi qui de base ne t’intéresse pas trop aux questions politiques. Ils sont là où les jeunes sont.

Et puis, ces Youtubeurs utilisent "un vocabulaire simple pour analyser des phénomènes complexes", ils ont une certaine "proximité" avec leur audience. Ils sont même assez "vulgaires dans leurs propos", ils utilisent à fond les insultes, et leurs "vidéos ont un timing qui permet d’accrocher, entre 10 et 30 minutes", ajoute Benjamin Biard. "Ils utilisent aussi énormément l’humour", ajoute Tristant Boursier. "Avec ces propos portés par l’humour, cela leur permet de dire beaucoup choses très violentes. Et c’est tout l’enjeu d’être provoquant tout en étant mainstream", ajoute le chercheur.

De plus, ces Youtubeurs et influenceurs créent un univers culturel bien à eux et donc reconnaissable. Tristan Boursier observe qu'"ils ont tout un univers lié aux mangas, à l’utilisation des mêmes d’extrême droite etc.…". Et tout ça participe aux succès de ces contenus. Ils ont en quelque sorte réussi à développer une identité culturelle à destination d'un public niche.

Quel message ?

On le disait, difficile de caser tous les Youtubeurs et influenceurs d’extrême droite dans le même panier. Cependant, on retrouve dans leur discours certains points communs. "D’une part, c’est leur vision du nationalisme. Une thématique importante où il faut concevoir l’espace politique à travers la nation, une nation qui a des liens ethniques (...) Le deuxième élément, c’est l’attrait pour l’autoritarisme. Pendant la présidentielle en France, il y avait une fascination pour Eric Zemmour et l’homme providentiel qui allait sauver le pays […] et le troisième élément c’est l’antidémocratie, ils n’ont pas du tout confiance dans la démocratie", analyse Tristan Boursier.

En utilisant les codes des réseaux sociaux de façon soignée et aussi parce que leurs discours se veulent volontairement provocateurs, "Ils arrivent à toucher des jeunes qui ne sont pas forcément intéressés par la politique"

Tristan Boursier observe un phénomène particulier. Il analyse comment la radicalisation de l'extrême droite chez le public se fait. Il explique notamment que pour beaucoup, c’est par le biais des discours antiféministes. "Le discours antiféministe serait la porte d’entrée parce que considéré comme moins radical par le public cible, donc de jeunes hommes faiblement politisés. Et petit à petit, ce discours antiféministe permet de mettre en place plus largement un discours anti-égalitariste et une fois qu’on adhère à une vision anti-égalitariste de manière générale, on accepte plus facilement l’idée d’une absence d’égalité entre les races".

En gros, on commence par remettre en cause l’égalité entre les femmes et les hommes et on finit par remettre en cause l’égalité entre les humains.

Pour beaucoup, il y a cette idée de vouloir "mener la bataille culturelle". Par exemple, l’ancien député du Vlaams Belang, Dries Van Langenhove parle de "réinfosphère, de volonté de réinformer la société", souligne Benjamin Biard. Dans ses vidéos, "il intervient, lui et lui seul, assis, derrière sa caméra", pour réinterpréter l’actualité".

Quant à savoir si l'ex député fédéral peut être considéré comme un "influenceur", Benjamin Biard explique que depuis qu'il a "créé son propre canal, cela devient véritablement son outil privilégié pour communiquer et diffuser toute une série d'idées (...) c'est une stratégie un peu similaire (à celle d'autres youtubeurs, ndlr) qui est développée par Dries Van Langenhove sachant qu'il ne se limite pas à cela".

Avant ça, il possédait déjà un canal sur la plateforme Odysée, considérée comme "le Youtube de l’extrême droite", comme le souligne Daardaar. "Sa chaîne Youtube ou encore ses réseaux ont à certains moments été suspendus. Et donc il a voulu développer son propre canal", détaille Benjamin Biard. Et d'ajouter, "lui-même qualifie sa stratégie, de meta politique, c'est-à-dire que la bataille politique se gagnera davantage sur le plan culturel, selon lui".

Dans leurs messages, ces "influenceurs" sont un peu toujours en tension. Parce que d’un côté ils se sont fait connaître avec un discours provocateur et la base de leur communauté les suit pour ça. Le problème c’est que pour atteindre un public plus large, ils doivent souvent lisser leur discours ou en tout cas tenter de devenir plus mainstream. Car qui dit plus large audience dit plus grande possibilité de rentabilité. Mais c’est aussi ce qui finit fatalement par en décevoir les plus puristes.

Business model

Et le marché à son importance. La création de contenus c'est bel et bien devenu une profession qui génère nécessairement des profits.

Ces contenus de la fachosphère parviennent effectivement à trouver leur public. Il y a bel et bien une demande à laquelle l'offre de ces youtubeurs répond. Si on reprend l'exemple du canal créé par Dries Van Langenhove, "on observe qu'un certain nombre de dons sont effectués pour soutenir le canal médiatique. C'est aussi derrière cela une entreprise qui a été créée avec un capital de départ et une volonté de se développer sur le plan financier. On voit qu'il y a en tout cas la perception d'un marché par ces personnes", indique Benjamin Biard.

Et qui dit marché, dit professionnalisation des créateurs de contenus et du secteur mais également business model. En effet, les vidéos sont de plus en plus standardisées et plus qualitatives. Il y a une attention au décor, au cadrage, à la prise de son. Et aussi le secteur se diversifie et se monétise, finalement comme pour tous les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. En effet, ils développent des activités parallèles. "Certains vont faire du merchandising. Par exemple, Valek va développer ses t-shirts et d’autres produits vestimentaires. Le Raptor, lui, a créé sa gamme de compléments nutritionnels et de coaching sportif, d’autres vont vendre des livres et avec ça ils espèrent capter des revenus supplémentaires pour continuer leur activité et de capitaliser sur leur popularité pour en vivre", pointe Tristan Boursier.

Quant à devoir analyser le succès ou non des contenus de divertissement d’extrême droite, cela reste compliqué. En réalité, on observe une sorte d’évolution par pics. Ces créateurs de contenus ont connu des pics d’abonnements, par exemple, pendant les élections françaises, mais un peu moins ensuite. Néanmoins, certains des créateurs de contenus peuvent tabler sur une communauté soutenue et nombre de vidéos atteignent le million de vues.