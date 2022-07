YouTubeur star, Cyprien assume de n'être plus "à la mode".

Cette comédie ne sera pas spécialement consacrée à la culture internet chère au créateur mais elle aura toutefois "une particularité technique, avec un peu d'effets spéciaux", laisse-t-il entrevoir. "Le long métrage est l'une de mes manières de m’exprimer et de créer", explique-t-il.

"J'ai besoin de varier les projets. Et j'essaie de ne pas habituer les gens à une seule chose."

Cyprien développe en parallèle pour les plateformes de streaming une série inspirée de "L'épopée temporelle", une fiction d'abord audio. Et il espère "continuer (sa) chaîne YouTube le plus longtemps possible".

"Le court métrage et la fiction marchent moins en général sur YouTube que les contenus plus funs et plus spontanés. Mais l'engagement est exceptionnel, c'est là où j'ai le plus de commentaires", affirme-t-il. "En faisant ce que j’aime vraiment, j’ai réussi à durer mais je reconnais que ce que je fais n’est pas du tout à la mode", dit-il.