Youtube teste une offre de cloud gaming, moins d’un an après la fermeture de Google Stadia

Google se lance une nouvelle fois sur le marché du cloud gaming, cette fois via YouTube, et à une plus petite échelle.

Les rêves de grandeurs de Stadia, la première offre de cloud gaming de la firme de Mountain View, sont désormais de l’histoire ancienne. Mais l’entreprise ne baisse pas les bras pour autant, et fait son retour sur le marché avec des "Playables", des petits jeux qui peuvent être joués à la fois sur ordinateur et sur des appareils mobiles.

Selon 9to5Google, un premier jeu est déjà disponible chez certains utilisateurs. Très basique, Stack Bounce est un jeu en 3D qui vous permet de prendre le contrôle d’une balle qui doit démolir des briques jaunes, tout en évitant les briques noires (vous pouvez l’essayer ici, sur la plateforme Gamesnacks… de Google).