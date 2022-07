YouTube Shorts célèbre sa première année en Belgique

Le format court de YouTube, inspiré des stories d’Instagram, fête ses un an en Belgique. Selon la plateforme, plus de 1,5 milliard d'utilisateurs se connectent chaque mois pour visionner des contenus sur YouTube Shorts.

Toujours selon Google, en avril 2022, les YouTube Shorts créés à partir d’extraits de vidéos longues ont généré plus de 100 milliards de vues. Signe d’un succès qui, à première vue, pourrait surprendre. Il faut dire que les Shorts restent minoritaires au sein de YouTube, mais la plateforme, et visiblement les créateurs, y croit.

Pour développer encore plus cette fonctionnalité, Googlepropose d’ailleurs de nouveau les outils. Comme une fonction “green screen, des analyses multiformats, et la possibilité de remonter des vidéos disponibles sur la plateforme en un nouveau contenu unique via Shorts. Pour cela, YouTube a lancé deux nouveaux outils d’édition vidéo Cut et Green Screen, disponibles sur Shorts via iOS (et bientôt pour Android). Résultat, les chaînes mettant en ligne aussi bien des vidéos de courte et longue durée ont cumulé plus de temps de visionnage et augmenté davantage leurs nombres d’abonnés par rapport aux chaînes se limitant aux vidéos de longue durée.