YouTube s’inquiète : et si les Shorts cannibalisaient les vidéos de longue durée ?

Selon un article du Financial Times, certains dirigeants de YouTube s’inquiètent de la popularité des Shorts, le format court introduit en 2021 par la plateforme vidéo afin de concurrencer TikTok.

À terme, le succès de ces petites vidéos pourrait se faire au détriment des vidéos plus longues, et donc rapporter moins d’argent à YouTube. En effet, les Shorts ne rapportent pour l’instant pas autant d’argent. Il est en effet moins facile de placer des publicités autour d’un contenu d’une minute, contrairement aux vidéos plus longues qui disposent de tout un arsenal publicitaire, mis au point et pratiqué depuis des années (pré-roll, annonce texte sur la vidéo, coupure pendant la vidéo, etc.).

YouTube est donc face à un dilemme : accepter la popularité des Shorts, et faire face à TikTok, ou bien se concentrer sur les formats plus longs, plus lucratifs mais de moins en moins populaires. Selon le Financial Times, YouTube a déclaré que Shorts avait été "conçu pour compléter, et non concurrencer, tous les autres formats utilisés par les créateurs sur la plateforme, tels que l'audio et les flux vidéo en direct." Visiblement, l’idée n’a pas eu l’effet escompté.

Cette annonce intervient alors que YouTube a enregistré une baisse de ses recettes publicitaires au cours de trois des quatre derniers trimestres. La plateforme vidéo de Google a d’ailleurs repris sa lutte contre les bloqueurs de publicité, et a récemment augmenté le prix de son abonnement YouTube Premium, qui permet de profiter de la plateforme sans publicités.