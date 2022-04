Malgré la taille de YouTube, et d’Alphabet, la maison-mère de la plateforme de partage de vidéo, certaines options basiques peuvent se faire attendre pendant des années. Comme la fonction image dans l’image, qui a déjà été testée sur certains abonnés payants, et qui devrait enfin faire son apparition pour l’ensemble des utilisateurs sur iPhone et iPad.

La plateforme a en effet confirmé que l’option serait disponible dans les jours à venir, pour l’ensemble des utilisateurs sous iOS 15 au minimum.