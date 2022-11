YouTube imite Netflix et s’offre un nouveau son d’introduction

Le “Tudum” de Netflix est devenu culte, bien plus que les introductions d’autres plateformes, comme Disney+, Amazon Prime et Apple TV+.

Voilà pourquoi YouTube s’en inspire, en créant à son tour un son bien à lui, couplé à une nouvelle animation de son logo. Le résultat, à découvrir ci-dessous, dure quelques secondes et est déjà visible sur certaines plateformes (notamment les consoles et certaines smart TV, mais pas encore sur l’Apple TV, par exemple).

Conçu en collaboration avec le studio Antfood, le son a évidemment plusieurs “intentions”, soit du blabla marketing qui a probablement pour but de justifier sa création et son coût. Ainsi, on apprend que le son doit “transmettre l'émotion, la texture et l'imperfection organique de l'humanité”. Et qui “même s'il est court, doit donner un sentiment d'arc narratif, avec un début et une fin clairs”. Le tout avec “des gestes musicaux comme la mélodie, l'harmonie et la modulation qui reflètent l'idée de relier les intérêts, les personnes et les cultures.”

Ce qui fait beaucoup pour un son de trois secondes. Mais on vous laisse juger du résultat ci-dessous.