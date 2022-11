YouTube franchit le cap des 80 millions d’abonnés payants

En un an, YouTube Music et YouTube Premium ont séduit 30 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ils sont donc désormais 80 millions à payer pour s’offrir l’abonnement de la plateforme vidéo de Google.

La progression est d’ailleurs plus rapide que l’année dernière (YouTube était passé de 30 à 50 millions). Mais notons que Google ne détaille pas ces chiffres. On ne sait donc pas exactement combien d’abonnés compte chaque formule. De plus, la firme de Mountain View inclut les utilisateurs en période d’essai, ce qui ne facilite rien.

Quoiqu’il en soit, Lyor Cohen, en charge de la musique sur YouTube, a de quoi être content : “ Vous m’avez déjà entendu le dire, et je vais le répéter : le double moteur de revenus de YouTube — les abonnements et les publicités –, c’est du solide .”

Pour rappel, YouTube Premium est un abonnement proposé à 19,99 euros par mois. Il permit de profiter de YouTube sans publicités, avec d’autres options supplémentaires (son en arrière-plan, téléchargements des vidéos, image dans l’image).

Google propose également une formule à 9,99 euros par mois, qui donne un accès au service de streaming musical YouTube Music. Un service qui, soulignons-le, est toujours loin derrière Spotify, qui compte plus de 195 millions d’abonnés payants.