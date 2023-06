YouTube fait tomber les barrières de la langue grâce à l’IA

YouTube a annoncé travailler sur un outil permettant de doubler et de traduire les vidéos dans plusieurs langues, et ce, grâce à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle continue d’inspirer les plateformes mondiales. Après TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube annonce le développement d’un nouvel outil encore en test visant à doubler et traduire les vidéos dans différentes langues.

Pour réaliser des doublages en plusieurs langues, YouTube s’est associé à Aloud, un outil d’Area 120, l’incubateur interne de Google. Ce service permet de transcrire, traduire et doubler des vidéos sans frais. Un avantage crucial pour les créateurs qui pourront profiter de ses avantages sans rien débourser.

Avec Aloud et le doublage des vidéos dans différentes langues, les influenceurs pourront toucher un public plus large, cumuler potentiellement plus de vues, et donc gagner plus d’argent.

YouTube a donné accès à cet outil à des centaines de créateurs, a expliqué Amjad Hanif, vice-président chargé des produits destinés aux créateurs chez YouTube, selon le site de TechCrunch.

Pour le moment, l’outil permet de traduire les vidéos en anglais dans deux langues : le portugais et l’espagnol. "D’autres langues seront bientôt proposées", explique Aloud sur son site, sans donner de date de lancement. TechCrunch évoque notamment l’hindi et l’indonésien. D’après le site officiel de Aloud, le doublage d’une vidéo peut être modifié par le créateur pour être encore plus précis. Comptez dix minutes de transcription pour une vidéo de cinq minutes.

En plus de proposer la traduction en audio d’une vidéo, YouTube vise à rendre l’expérience encore plus naturelle dès 2024, en reproduisant la voix du créateur, tout en conservant les mêmes émotions et même en respectant la synchronisation du mouvement des lèvres du créateur concerné.