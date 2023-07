YouTube accusé de tromper les annonceurs de publicités sur son site

(Extrait directement traduit du rapport Adalytics) Adalytics a partagé une copie avancée de ce rapport avec Ebiquity, un important cabinet de conseil en marketing et médias qui aide les marques à vérifier leurs achats publicitaires. Ruben Schreurs, chef du bureau des produits d’Ebiquity, déclaré :

"Le rapport de recherche d’Adalytics est très compromettant. D’après les conclusions et les allégations qui y sont présentées, je considère qu’il s’agit au mieux d’une fausse représentation structurelle des produits publicitaires et, au pire, de pratiques frauduleuses et trompeuses. Si c’est vrai, cela aura des répercussions majeures dans l’industrie et entraînera un impact négatif important sur la qualité et la fiabilité perçues de Google. Ebiquity fonctionne pour plus de 75 des 100 plus grandes marques, presque toutes répertoriées dans ce rapport comme potentiellement exposées, et nous allons lancer un examen à grande échelle de ce immédiatement. Nous remercions Adalytics de son travail acharné dans ce dossier et dans les cas précédents, et nous attendons avec impatience une réponse détaillée de Google."