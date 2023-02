Youth League, le Racing Genk rêve d'un exploit face à la Juve

Pour rappel, nous avions un club belge dans chacune des deux "voies" de qualification de la "Youth League". Le Club de Bruges dans celle de la "Champions League" et, donc, le Racing Genk dans celle des champions domestiques. Les Brugeois ont fini 3e de leur groupe, derrière l’Atlético et le FC Porto, avec 3 victoires et 3 défaites. Alors que les Genkois se qualifiaient en 2 rencontres allers-retours face au Slavia Prague (Tchéquie) et face au Coleraine Football Club (Irlande du Nord).