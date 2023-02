Youth League : Genk créé la sensation face à la Juventus et file en 8es de finale

Enorme exploit réalisé par les U19 de Genk ce mercredi soir en Youth League. Alors qu’ils ne partaient vraiment pas favoris, les Limbourgeois se sont offert la grande Juventus aux tirs au but (4-3) pour s’ouvrir les portes des 8e de finale.

Notons qu’auparavant, la partie s’était terminée sur un score nul et vierge et avait été émaillée de pas mal de tension. La Vieille Dame a en effet terminé la rencontre à… 9 après les exclusions de Lorenzo Dellavalle (50e) et Joseph Boende (63e).

Une supériorité numérique qui n’a cependant pas permis à Genk de prendre l’avantage, le club belge se montrant un peu trop imprécis dans le dernier geste pour espérer l’emporter.

Il a donc fallu attendre l’irrespirable séance de tirs au but pour que le résultat choc du jour soit entériné chez les jeunes, l’ultime tir bianconeri de Kenan Yildiz s’écrasant sur le poteau.

Voici donc les jeunes de Genk en 8e de finale de la Youth League où ils s’affronteront plus que probablement un autre gros morceau. Des 8e qui seront programmés soit le 28 février soit le 1er mars prochain. Notons, pour conclure, que les jeunes du Club de Bruges ont, eux, terminé 3e de leur groupe et sont donc éliminés.