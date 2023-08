Youssef Kaddar, éducateur spécialisé : "Ma source de motivation, c’est de permettre que les seniors aient une fin de vie agréable et digne"

En 2010, Youssef Kaddar entre pour la première fois en maison de repos : "J’avais l’impression d’être dans le film Truman Show. Les mêmes choses se répétaient tout le temps. Souvent dans les maisons de repos, on anime les seniors sans considérer la richesse de leur histoire. Je voulais casser cette routine institutionnelle. J’ai créé un comité de résidents pour qu’ils me donnent des idées d’activités. Ils étaient contents d’être réunis mais le contenu de l’activité ne leur plaisait pas. J’avais envie que l’on construise ensemble un projet. On a imaginé une websérie écrite avec les résidents dans laquelle ils jouent. Aujourd'hui, Papy Booom en est à son 79ème épisode ! Au début, on a fait avec les moyens du bord puis grâce aux subventions, on a créé une chouette équipe".

Créatif, spontané et toujours positif, Youssef Kaddar trouve dommage qu’en termes de vie sociale, les maisons de repos ne soient pas plus dynamiques : "Au travers de Papybooom, j’ai voulu montrer que les seniors pouvaient sortir en boîte de nuit, faire du karting… Je voulais montrer que c’était possible".

Pour lui, il est essentiel que l’on donne une place plus importante aux aînés pour qu’ils se sentent encore concernés : "J’ai l’impression que parce que ce sont de personnes âgées, on considère que leur vie est finie : 'Mettez-vous sur le côté et on n’a plus besoin de vous'. Mais il y a des pensionnés qui ont envie de se rendre utiles, qui ont encore envie de travailler".