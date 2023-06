Youssef Boughanem, figure emblématique du Muay Thai et modèle d'une génération prépare son dernier combat

Youssef "Terminator" Boughanem est une figure incontournable de la Boxe au niveau international et qui aujourd'hui a atteint le sommet de sa carrière d'athlète.

Son nom se mélange aux plus grandes pointures du Muay Thaï, art ancestral auquel il aura consacré sa vie. Il occupe aujourd'hui la place de champion reconnu, tant par son parcours singulier que par le combattant aguerri et l'excellence qu'il représente.

Tout au long de sa carrière, il a pu rester un véritable modèle pour les boxeurs mais pas que puisque Youssef véhicule depuis toujours des valeurs essentielles auprès des jeunes avec beaucoup d'implication. Son public s'étend bien au-delà du monde de la boxe et est soutenu activement par sa fan base.

Le papa de Youssef boxeur lui-même a pu transmettre cette passion à son fils très tôt et dès son adolescence, Youssef se montrera très prometteur pour avoir à 18 ans récolter 45 combats invaincus mais aussi des propositions pour signer avec les plus grandes organisations.

Même si Youssef affiche fièrement ses origines marocaines et son attachement pour la Belgique, il préfèrera partir découvrir le berceau de sa discipline et se mesurer au niveau thaïlandais.

Youssef s’exile donc en Thaïlande, emportant son petit frère Yassine, et emprunte le chemin de battant autodidacte qu'on lui connait. Il enchaîne les combats, animé par une rage de vaincre et la responsabilité de nourrir sa famille. Son petit frère, sa femme et son fils récemment né l'accompagnent tout au long de ce chemin.

En 2011, Youssef se blesse gravement à l'épaule. Son entourage et le monde de la boxe parient sur la fin de sa carrière. Il subi trois opérations, rentra en Belgique seul avec son jeune fils, pour essayer de gagner sa vie, et de se soigner. On l'encourage à se rendre à l'évidence et à raccrocher les gants. Mais Youssef est un boxeur. Déterminé, il montrera au monde entier que c'est sur lui qu'il fallait parier.

Il retourna en Thaïlande et reprend son ascension avec encore plus de témérité et de persévérance. Il atteindra le sommet de son art, battant les plus grands nakmuays sur leur propre territoire. En 2013, il ouvre même son propre camp d'entrainement en Thaïlande, où débutants, passionnés et compétiteurs renommés de toutes nationalités viennent s'entrainer aux cotés des frères Boughanem.

Après 244 combats, 210 victoires par KO et 34 défaites, Youssef Boughanem prépare son dernier combat à Bruxelles le Vendredi 7 Juillet 2023 à la salle Claridge.

La PSM Fight Night sera dédiée à différents combats de boxe et se terminera avec le combat tant attendu qui opposera Youssef Boughanem à Mo Abdurahman (UK) ! Le dernier combat de Youssef sera l'événement à ne pas manquer ce 7 Juillet à Bruxelles.

Ne manquez pas le combat ULTIME où Youssef Boughanem, le champion en titre des poids moyens, défendra sa ceinture face au redoutable challenger anglais. Préparez-vous à une confrontation épique entre deux experts de la boxe, déterminés à prouver leur supériorité.

Assistez à une soirée INOUBLIABLE de combats de haut niveau lors de notre gala exceptionnel ! Rejoignez-nous pour une expérience électrisante où les meilleurs combattants se mesureront sur le ring, offrant des moments de pure adrénaline et d'émotion.

Combat Pro féminin explosif : Deux femmes exceptionnelles, Thalya, la numéro 1 belge, et son adversaire italienne, la numéro 1 en poids mouche, s'affronteront dans un combat qui repoussera les limites. Ces athlètes talentueuses vous éblouiront par leur technique, leur force et leur détermination.

En plus, vous pourrez également assister à trois autres combats professionnels d'encadrement qui promettent de vous tenir en haleine et de vous offrir des performances spectaculaires.

Tu trouveras plus d'informations ainsi que la billetterie en cliquant ICI ou en visitant le compte Instagram : @youssefboughanem