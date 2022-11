Youri Tielemans sur le brassard 'One Love' : "C’est dommage car cela aurait été un geste fort"

Les Diables rouges vont entrer en lice en Coupe du monde ce mercredi 23 novembre. Avant ce premier match contre le Canada, Youri Tielemans nous a accordé une interview et aborde ce qui se passe sur et en dehors du terrain.

Le milieu de terrain revient premièrement sur ce qui fait l’actualité, sept équipes européennes, dont la Belgique, renoncent au brassard inclusif "One Love" à la Coupe du monde : "C’est dommage car cela se fait au dernier moment alors que la FIFA sait très bien que cela fait quelques semaines que c’est prévu. C’est également dommage que la faute soit mise sur le dos des joueurs et nous n’avons évidemment pas envie de risquer une quelconque suspension. Le football est le sport le plus regardé donc cela aurait été un geste fort même si cela reste le rôle des fédérations et associations de mettre des choses en place pour régler le problème."

Pour parler un peu plus du terrain et du sport, les Diables rouges sont actuellement en train de préparer leur premier match de la compétition face au Canada : "Nous sommes en train de préparer la tactique au jour le jour. Le Canada a des joueurs très techniques et rapides, bons en un contre un. C’est également une équipe qui forme un bon bloc. Ce sera leur premier match aussi et ils seront donc motivés, à nous de donner encore plus."

Si Axel Witsel semble être un titulaire incontestable au milieu de terrain, la place à ses côtés est assez disputée. Le joueur de Leicester estime avoir des atouts pour briguer cette place : "J’ai une bonne justesse technique, de l’engagement et la passion. Nous avons besoin de la passion pour le football et c’est une fierté de pouvoir jouer pour l’équipe nationale."

Après avoir affronté le Canada, la Belgique jouera face au Maroc le 27 novembre avant de se frotter à la Croatie, vice-championne du monde, le 1er décembre.