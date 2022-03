Youri Tielemans : "On a un sentiment de trop peu"

Trop intermittente, la Belgique n’a pas su s’imposer en Irlande, concédant le partage (2-2). Au micro de Pierre Deprez, le capitaine du soir, Youri Tielemans, a exprimé sa déception.

Le capitaine a donné son sentiment direct après la rencontre, et évoqué certains manques : "À la mi-temps, on s’est dit qu’on avait arrêté de jouer. C’est vraiment dommage. On savait qu’ils attendaient des phases arrêtées. On a un sentiment de trop peu car on sait que si on joue bien et qu’on est propres dans nos passes, on peut leur faire mal comme on l’a fait par moments mais pas assez."

Sur l’ensemble de la rencontre, tout ne s’est pas déroulé comme prévu : "C’est la première fois qu’on joue ensemble avec les joueurs sur le terrain, donc c’est normal de pas être parfait. Le coach n’était pas content à la pause car on n’a pas assez joué. Les 20 premières minutes, on était bons dans le jeu mais après on perdu des ballons et on les a laissé venir."

Interrogé sur la possibilité de jouer ce mardi face au Burkina Faso, Tielemans a été clair : "Je suis là pour jouer, à l’entraîneur de faire ses choix."