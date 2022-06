Youri Tielemans : "Ma saison dernière a été meilleure que celle-ci"

Ne parlez pas de vacances à Youri Tielemans. Malgré une longue saison et 50 matches toutes compétitions confondues, le joueur de Leicester City a encore faim. "Personnellement, j’aime le foot. J’aime faire ce que je fais. Je me sens encore frais. Les vacances sont importantes tant mentalement que physiquement, mais on a encore des matches à jouer. On doit être prêt et jouer du mieux possible pour l’équipe nationale".

A la veille du match contre la Pologne, le Bruxellois est prêt à jouer et veut faire oublier la défaite contre les Pays-Bas. "Nos 20 premières minutes étaient bonnes, on a eu quelques occasions mais ensuite, nous n’avons pas maintenu la même intensité" analyse le Belge de 25 ans. "Dans ce cas-là, c’est difficile contre une telle équipe. On les a laissé revenir dans le match et prendre confiance. Ça ne doit jamais arriver. On n’a pas assez bien défendu en équipe".

Demain, Youri Tielemans pourrait faire sa 50ème apparition sous le maillot des diables rouges à l’occasion de la deuxième rencontre de Ligue des Nations contre les Polonais. Une opportunité pour le Bruxellois de démontrer toutes ses qualités. Lui qui a livré des prestations moins flamboyantes en équipe nationale il y a quelques mois.

"Ma saison dernière a été meilleure que celle-ci" reconnait le diable rouge. "C’est vrai qu’en octobre, je n’ai pas été présent à part en première mi-temps contre la France. Après, ça a été moins bien. Je me suis un peu rattrapé contre l’Italie, mais ce n’était pas au top non plus. En mars, le fait de recevoir le brassard de capitaine, je pense qu’il y a eu une perception différente autour de moi. Les gens s’attendaient peut être à voir de nouvelles qualités ou que je dribble tout le monde... mais je pense avoir fait des performances correctes. Peut être pas les meilleures de ma vie, mais je ne pense pas que c’était si catastrophique. Il ne faut pas tout remettre en question non plus. Les gens attendent beaucoup plus de moi. Et c’est normal. Je suis critique aussi envers moi. Peut être même plus exigeant que les gens le sont avec moi. C’est à moi à faire mon analyse et à devenir meilleur en tant que joueur".

Un joueur qui appartient toujours à Leicester mais qui est aussi très convoité. Youri Tielemans est suivi par plusieurs clubs. Son nom pourrait animer le prochain mercato, mais dans la perspective de la prochaine coupe du monde le temps de jeu est un facteur capital.

"Il faut rester calme. Je suis bien où je suis, j’ai encore un an de contrat. Je ne suis pas pressé du tout" tempère le jeune Belge. "Quand on change de club, on ne change pas pour changer. On change, car il y a un beau projet sur la table. Pour un joueur de foot, le plus important, c’est de jouer. Ce sera à moi de prendre la bonne décision concernant mon avenir cet été mais là, je suis très tranquille et je me focalise sur les diables".