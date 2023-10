Youri Tielemans décrié en Flandre : "Je ne me souviens pas de son dernier bon match avec les Diables"

Ce dimanche dans l’émission Complètement foot sur Vivacité, Pieter-Jan Calcoen, journaliste pour Het Nieuwsblad, a évoqué la sélection de Youri Tielemans avec les Diables rouges alors qu’il est en grande difficulté depuis de nombreux mois en équipe nationale.

"En Flandres, on discute surtout de la sélection de Youri Tielemans, a expliqué le journaliste. On est étonnés de cela. Je ne me souviens même pas de son dernier bon match avec les Diables. Le dernier rassemblement ne s’était pas bien passé non plus. On aurait pu le laisser à la maison. Je suppose que Tedesco est en train de construire un vrai groupe et compte toujours sur lui, apparemment."

Sur le même sujet, Clément Tainmont a tenté d’expliquer les raisons du sélectionneur. "Ce qui peut faire la différence, c’est son expérience dans les grands matches. Cela fait des années qu’il est en Premier League, cela doit jouer dans l’esprit du sélectionneur."