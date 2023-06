Youri Tielemans dans le dur ? Pour Clément Tainmont, "il me laisse sur ma fin, je pense qu’il est capable de beaucoup mieux"

Moins en jambes ces derniers temps, Youri Tielemans n’a pas marqué de son empreinte la rencontre face à l’Autriche. Le milieu de terrain va devoir retrousser ses manches sous peine de voir d’autres joueurs évoluer dans l’entrejeu des Diables.

Il aurait pu inscrire un bijou en toute fin de rencontre si son tir n’avait pas écrasé la barre transversale. Hormis ça, Youri Tielemans n’a pas fait un gros match ce samedi lors du partage 1-1 face à l’Autriche. Pour Pascal Scimè, dans l’émission Complètement foot, il y a quelques éléments de réponses : "Il aurait eu plus de facilité s’il avait eu Onana à ses côtés. Mangala fait un bon match cependant hormis son but contre son camp. Mais Tielemans était un peu dans le dur au début. Il avait du mal à trouver sa position et la position hybride de Carrasco ne lui a pas facilité la tâche. En deuxième période, c’était déjà beaucoup mieux. La pression des Autrichiens retombait et les remplaçants apportaient un peu de fraîcheur. Youri a de la qualité dans les pieds, on le voit avec la barre trouvée en fin de match."

Cette mauvaise passe, on l’espère, devrait passer. Après une saison mitigée en club qui a vu Leicester descendre en Championship et son passage à Aston Villa, Youri Tielemans devra tourner le bouton.

Car pour Clément Tainmont, en ce moment, "il me déçoit un peu quand même, parce qu’il a des qualités et une expression qui n’est pas optimum à l’heure actuelle. On dit souvent qu’il a besoin de quelqu’un de très fort à côté de lui. Ça a été Witsel un moment, puis Onana. Mais quand ils ne sont pas là, on le voit moins. On a le sentiment qu’il n’arrive pas à prendre ce relais-là et à avoir le caractère pour prendre les responsabilités du jeu. Ce qui me chagrine, car il a montré qu’il est capable et qu’il a le potentiel pour animer le jeu des Diables, mais il me laisse sur ma fin. Je pense qu’il est capable de beaucoup mieux. Il sort aussi d’une saison de club qui n’est pas évidente. Peut-être que ce nouveau projet à Aston Villa va le relancer sur une autre dynamique."

Une dynamique qui pourrait déjà se mettre en place lors de la rencontre en Estonie ce mardi ? C’est tout le bien qu’on lui souhaite.