Youri Tielemans avec les Diables Rouges pour se vider la tête : "Profiter de cette trêve internationale pour se ressourcer"

La sélection de Debast? Ca me rappelle des beaux souvenirs…

À Leicester, Tielemans évolue désormais aux côtés de trois autres Belges : Timothy Castagne, Dennis Praet et Wout Faes, débarqué du Stade de Reims. "Ça se passe bien pour lui, il s’est bien intégré même s’il n’a pas eu de chance pour le premier match (défaite 6-2 à Tottenham). C’est toujours agréable d’avoir beaucoup de Belges dans l’équipe, on s’entend bien. Wout a beaucoup changé depuis qu’on s’est connu à Anderlecht. Il a fait son petit bonhomme de chemin pour arriver là où il est aujourd’hui et c’est bien pour lui et pour le club". De con côté, Praet n’a pratiquement plus voix au chapitre avec les Foxes et n’a donc pas été rappelé par Martinez. "C’est difficile pour lui. Il n’a pas joué autant qu’il voulait. Mais il travaille très dur et se donne toujours à fond. Il est assez déçu de sa situation. Il aimerait plus jouer pour se montrer et être ici avec les Diables Rouges", a poursuivi Tielemans.

Pour ce dernier rassemblement avant le Mondial, Martinez a convoqué le jeune anderlechtois Zeno Debast, sélectionné pour la première fois. "Ce n’est pas parce que c’est un joueur d’Anderlecht que je me vois en lui. Mais tout jeune qui arrive dans le groupe, ça me rappelle des beaux souvenirs… C’est bien pour nous d’accueillir de nouveaux joueurs", a conclu le milieu de terrain.