Youri Tielemans : "Après notre joli but, on n’a pas créé assez d’occasions pour tuer le match"

Après le naufrage face aux Pays-Bas et la démonstration contre la Pologne, les Diables Rouges ont partagé ce samedi face au pays de Galles. Contre sa bête noire, la Belgique n’a pas réellement poursuivi sur sa lancée. "Le résultat est décevant, on sait qu’on peut faire mieux. On a eu quelques bonnes combinaisons, mais c’est dommage de ne pas finir nos actions", a précisé le buteur de la soirée Youri Tielemans à notre micro après la partie.

"Dans le foot d’aujourd’hui, il n’y a plus de match facile, surtout quand c’est 0-1 pendant si longtemps. On savait qu’ils allaient essayer de pousser devant leur public. On a aussi perdu quelques ballons, ça leur a apporté de la confiance. Il faut contrôler les matches un peu mieux. Après notre joli but, on n’a pas créé assez d’occasions pour tuer le match. J'espère qu'on saura rectifier cela pour la suite", a poursuivi le médian belge.

Et de conclure : "On a appris après la défaite face aux Pays-Bas, on sait que si on ne met pas d’intensité dans notre jeu, on a pris une grosse claque. On a eu une très bonne réaction contre la Pologne."

Au classement du groupe 4, la Belgique est deuxième avec quatre points, juste devant la Pologne, 4 points également. Les Pays-Bas, toujours invaincus, mènent la danse avec 7 points. Le pays de Galles ferme la marche avec un seul point. Prochain rendez-vous pour la Belgique ce mardi en Pologne.