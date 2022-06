Youri Tielemans après la Pologne : "On doit travailler à tuer le match"

Les Diables rouges ont battu la Pologne 0-1 ce mardi soir en quatrième rencontre de la Ligue des Nations. Si c’est Michy Batshuayi qui a inscrit le seul but de la rencontre, Youri Tielemans a marqué les esprits par une très bonne prestation. Il était forcément satisfait au micro de Manuel Jous à l’issue du match.

"On est content on voulait gagner ce soir. C’était un match difficile, on l’a vu à la fin. On a encore souffert et on doit travailler à tuer le match, marquer le deuxième but pour se mettre à l’abri. Mais voilà Simon fait un superbe arrêt et on a un brin de chance qui nous donne la victoire."

Le gardien des Diables a assuré et ses coéquipiers en ont bien conscience : "C’est sûr que la Pologne a eu des occasions, après c’est pour ça qu’on a un gardien aussi. C’était un ballon très dur pour lui, et voilà il nous garde dans le match. On gagne grâce à cet arrêt-là donc voilà on est très content."

Youri est conscient qu’il est monté en puissance : "Je suis content de moi je ne vais pas le cacher. C’est vrai que contre la Pologne au match aller, j’ai fait une performance correcte, pas parfaite. Mais c’était mon premier match en 2 semaines et demie, donc c’est dur que ce soit parfait dès le début, mais après j’ai bien enchaîné, j’étais bien en jambes donc je suis content."

Comme la plupart des Diables, Youri a vécu la déroute face aux Pays-Bas comme un petit déclic : "Malheureusement cette claque nous a fait du bien, on a vu face aux Pays-Bas que si on ne met pas d’intensité, si on n’est pas à notre niveau, on va encaisser des buts et on va se faire prendre. Donc je pense que ça nous a fait du bien pour le futur."