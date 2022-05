Youri Tielemans a 25 ans : et maintenant, c’est quoi la suite ?

Il a commencé tellement tôt qu’on a l’impression qu’il foule les pelouses depuis une éternité. Pourtant, Youri Tielemans ne fête que ses 25 ans ce samedi. L’âge de la maturité diront certains. Le moment où on monte en puissance affirmeront d’autres.

Devenir mature, Tielemans l’a fait depuis bien longtemps. Monter en puissance aussi. Reste désormais à voir à quoi ressemblera la suite. Parce qu’à 25 ans, il semble fin prêt pour franchir le (dernier) palier qui le sépare des plus grands.

“Quand on est jeune, le premier championnat qu’on regarde, c’est forcément la Premier League. On en a tous rêvé.” Assis sur une chaise trônant devant un gigantesque blason du club, Youri Tielemans a le sourire jusqu’aux oreilles. Et pour cause, difficile de contenir la fierté qui l’occupe en ce moment. Prêté par Monaco, il vient de disputer ses premières foulées en Premier League, arborant fièrement le maillot de Leicester.

Nous sommes en 2019. Tielemans n’a que 21 ans. Le visage est encore juvénile mais la voix déjà étonnement mature. Les propos, eux, sont appuyés et assumés. La Premier League c’était son rêve, il l’avoue sans concessions. Mais ce n’est probablement aussi qu’une étape provisoire dans sa ruée vers les sommets. Il le sait sans doute aussi, même s’il ne veut pas encore mettre les mots dessus.