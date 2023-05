''Your P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y'' de Jackie Lee réédité en 75 par Soul Fox Records

En solo, cette fois, et avec le nom de Jackie Lee, il va connaître le succès dès le milieu des années 60 sur le label Mirwood avec des singles comme The Duck et bien sûr ''Your P-E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y''. Notre disque refait surface en 1975, chez Soul Fox Records, en version non-officielle. La face A est la version instrumentale et la B est la version chantée.