Your Nature ouvre ses portes à Antoing et vise un tourisme durable

Cela fait des années qu’on en parle : le tout nouveau village de vacances d’Antoing, "Your Nature" ouvre ses portes ce jeudi 16 juin. Ce parc de loisirs se trouve entre Péronnes et Maubray, sur les terres du prince de Ligne. Il vise une clientèle tournée vers le tourisme durable.

Your Nature, c’est un petit village au milieu des bois, entouré d’eau et au sein duquel sont disséminés pour l’instant environ 180 chalets. Des constructions en bois, plus ou moins spacieuses, reliées par des petits chemins. A côté de ces chalets, il y a un centre aquatique, des terrains de sport, des lacs où il est possible de s’adonner à des activités nautiques, et bien sûr des restaurants. Le tout se revendique écoresponsable.

Ici les voitures restent à l’entrée du complexe, sur le parking. Les déplacements dans le parc se font à pied, à vélo ou en voiturette électrique. Les chalets ont aussi été pensés dans le respect de l’environnement : ils sont posés sur pilotis et, selon Your Nature la construction n’a pas nécessité de destruction d’arbres et d’excavation. Par ailleurs, les besoins énergétiques du parc sont couverts par plus de 3000 panneaux photovoltaïques.