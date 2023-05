Youcef Reguigui, porte-drapeau du cyclisme algérien dans le peloton et exemple pour les prochaines générations

Il est le seul coureur algérien à avoir roulé au niveau World Tour. Youcef Reguigui, 33 ans est dans le peloton professionnel depuis 10 ans. Passé pro dans la formation MTN – Qhubeka, le sprinteur a aussi porté durant 2 ans le maillot de l’équipe Dimension Data. Deux saisons au plus haut niveau. Il côtoie Cavendish, Boasson Hagen ou encore le Belge Serge Pauwels. Aujourd’hui, Youcef Reguigui évolue à l’échelon continental au sein de l’équipe malaysienne Terengganu.

Un parcours hors du commun pour l’un des pionniers du cyclisme africain. Un coureur algérien qui a suivi les traces de son père, Abdelkader.

"Je viens de Blida. C’est la ville des deux roues en Algérie. Les motos, les bicyclettes,..." raconte Youcef Reguigui. "Mon père était cycliste. Il a terminé sa carrière en 1995. Et j’ai commencé à rouler tout gamin à l’âge de 6 ans".

Il donne ses premiers coups de pédale sur sa terre natale, mais sa carrière décolle en Suisse. Avec un coup de pouce de l’UCI.

"J’ai eu la chance d’entrer au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle" se souvient le coureur algérien. "J’ai travaillé pour décrocher un contrat avec une équipe Continentale ou World Tour. J’ai fait mes sacrifices. J’ai fait le maximum. Des entraînements comme un professionnel. Et j’ai eu un entraîneur que je n’ai jamais oublié... Jean-Jacques Henry. Il m’a fait un bon programme. On a gagné plusieurs courses chez les U23. Et après, on a changé d’objectif pour aller jusqu’au bout et rejoindre une équipe professionnelle, pour rouler au plus haut niveau".

Si tu entres au Centre Mondial, tu fais déjà un premier pas vers les pros

Comme Froome, Teklehaimanot ou Girmay, Youcef Reguigui fait ses classes au Centre Mondial de l'UCI. Une "Tour de Babel" du cyclisme qui forme des coureurs du monde entier.

"Pour moi, c’était comme une école pour les athlètes africains, asiatiques ou européens" explique l’Algérien. "Si tu entres au Centre Mondial, tu fais déjà un premier pas vers les professionnels. Le matériel, les vêtements, l’apprentissage des langues, de la mécanique ou tous les aspects liés à l’entraînement et la récupération. C’est la base".

Après plusieurs années en Pro Continental, Reguigui rejoint le sommet du cyclisme mondial. 2 saisons World Tour dans l’équipe sud-africaine Dimension Data. L’Algérien n’a jamais pris le départ du Tour de France, mais il participe à 2 grands tours.

"J’ai pu rouler sur les classiques en Belgique, le Dauphiné, Paris-Nice,..." précise Youcef Reguigui. "Et j’ai fait 2 fois la Vuelta".

En 2017, Il abandonne dans la 5è étape, mais 2 ans plus tôt, Reguigui va jusqu’à Madrid. Il boucle son premier grand tour. Un Tour d’Espagne qu’il termine à bout de forces.