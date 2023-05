You Suck at Parking : le jeu vidéo belge choisi pour la ZLAN

Ce week-end, la ZLAN déchaînera les passionnés de jeux vidéo en tous genres.

Organisée par Adrien "ZeratoR" Nougaret, cette compétition de jeux vidéo divers et variés continue de réunir une grande partie des streameurs et streameuses de la scène Twitch francophone. Parfois en équipe, cette année en solo, ils s’affrontent pendant tout un week-end sur plusieurs jeux vidéo (évidemment) mais aussi sur des activités parfois décalées comme du puzzle (remplacé par la dictée et le calcul mental les années précédentes) ainsi qu’une épreuve mystère gardée secrète jusqu’en finale.

Cette année, l’un des jeux sélectionnés pour la ZLAN est belge et il s’appelle "You Suck at Parking" ! Développé par Happy Volcano, basé à Louvain, il s’agit d’un "petit" jeu d’arcade où le but est de garer sa voiture le plus rapidement possible sur toutes les places de parking de la carte. Jouable en solo, le jeu donne évidemment lieu à quelques sessions de cris et de rage lorsqu’on y joue avec des amis ou en famille… Et c’est probablement voulu.