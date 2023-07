You’re safe here : une aide psychologique présente en permanence sur le festival de Dour

On les repère facilement sur la pleine du festival de Dour : les casquettes orange des bénévoles de You’re safe here. Ils sont 100 bénévoles formés pour intervenir auprès d’une festivalière ou d’un festivalier en détresse psychologique. Raphaëlle nous explique comment ça fonctionne : "L’idée c’est qu’on soit le plus visible possible. Que si une personne qui a besoin d’aide sur le plan psychologique n’ait pas à nous chercher."

Ce service est un appui supplémentaire pour la croix rouge déjà présente sur le festival de Dour. "Quand il y a souci important, il est nécessaire d’apporter un soutien psychologique à la fois à la personne qui a un problème mais aussi à son entourage proche. Parfois certaines situations sont choquantes. Nous avons été formés pour apporter cette aide psychologique. Par exemple si un festivalier a été agressé, nous pouvons intervenir."

Crise d’alcool, perte de repère, problèmes liés à la drogue, viol, harcèlement, bagarre ou encore crise de panique… Des situations qui peuvent arriver sur un festival. "Quand une personne a été agressée, nous avons appris qu’il ne fallait pas nécessairement l’entourer directement ou la toucher pour la rassurer. Lui laisser un espace libre où elle peut s’exprimer est hyper important."

Soutien psychologique mobile

Bien qu’ils aient une casquette orange, les bénévoles de You’re safe here se fondent aussi dans la masse du festival : "l’idée, ce n’est vraiment pas qu’on ait un stand où les bénévoles attendent en quelque sorte que quelque chose se passe. Nous sommes aussi barman, agent de sécurité, on est présent dans les campings… On veut que quand il se passe quelque chose les bénévoles formés puissent être le plus proche possible de l’action."

Une cellule psychologique mobile qui incite parfois aussi à la confidence : "Il est possible qu’un festivalier ou une festivalière ait envie de nous confier des choses qui se sont passées en dehors du festival".

Les autres bénévoles (près de 5000) sont aussi sensibilisés et doivent être attentifs au moindre souci sur le site du festival de Dour.