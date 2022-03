YOU : quand une série nous alerte sur les stalkers

On le sait, nos réseaux sociaux racontent beaucoup de choses de notre quotidien, au point que Netflix en a fait une série. You questionne sur nos rapports aux réseaux sociaux : Facebook et Instagram ne sont-ils pas devenus des véritables livres ouverts de nos vies ? Voici comment cette série a rappelé au monde entier de protéger son e-réputation.

En 2018, la série You débarque sur Netflix. Rapidement, c’est l’engouement de folie. Tout le monde la regarde, tout le monde en parle. Joseph Goldberg, alias Joe, s’amuse à draguer des jeunes femmes en les stalkant excessivement, si pas maladivement, sur les réseaux. Sauf que Joe est quelqu’un de vachement parano et de pas spécialement bien intentionné.

Dès le début de la série, Joe, interprété par Penn Badgley, cherche à convaincre que les gens ne devraient pas tout déballer de leur vie personnelle sur les réseaux sociaux. À force de toujours activer la géolocalisation, on risque aussi d’ouvrir la porte à n’importe qui. Et la série Netflix le prouve. Joe ne manque pas d’astuces pour creuser dans la vie de la belle Beck.

Grâce à son succès, You permet d’ouvrir les yeux sur une chose : si on n’est pas vigilant, tout le monde peut se servir de ce qu’on poste en ligne. Et pas que des belles personnes. Tout le monde peut stalker et découvrir nos passions, nos habitudes, les lieux que nous aimons et même notre adresse. Il n’y a qu’à voir comment Joe s’y prend pour profiler ses proies ou ses rivaux.

Si cela va évidemment plus loin que juste l’importance de préserver son e-réputation, le thriller romantique signé Netflix nous invite à mieux protéger notre jardin secret. Stalker un peu, c’est humain, mais « stalker à la Joe », c’est un autre niveau, bien plus flippant…

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les jeudis à 19h35 sur Tipik et sur Auvio.