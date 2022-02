''You Never Walk Alone'' l'hymne du Liverpool FC par Gerry and the Pacemakers, Pink Floyd, Elvis et d'autres...

En 1963, le groupe britannique Gerry and the Pacemakers reprend ''You Never Walk Alone'' et va atteindre le sommet des charts britanniques. C’est à partir de ce moment que le morceau va devenir l’hymne du club de Liverpool et envahir les stades anglais. Liverpool va même inscrire le titre sur son blason en 1992 et sur les portes d’Anfield Road, son stade.