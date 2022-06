Yoga, tennis, fitness : le sport dicte (aussi) les tendances mode de l’été

Très présent depuis le début de la pandémie, le sport s’invite également dans le dressing des femmes, à coups de combinaisons de yoga, de jupes de tennis, et de sacs banane.

La saison estivale sera celle de toutes les extravagances, comme vu et revu depuis le début de l’année. Mais les moins audacieuses pourront troquer les tant attendus looks de 'weird girl' et autres tailles basses pour des tenues d’inspiration sportive, autre tendance forte de l’été. Le dressing sera essentiellement inspiré du fitness, du yoga, et du tennis, mais on y trouvera également des pièces et accessoires moins habituels tout droit sortis des décennies passées.

Certains incontournables du vestiaire fétiche des sportifs des années 80 reviennent en force à l’aube de l’été : combinaisons de yoga (on a bien dit combinaisons, et pas leggings). Le moteur de recherche de mode mondial Stylight* fait état d’une hausse de plus de 1000% – rien que ça – des clics pour les combinaisons de yoga en mai 2022, par rapport au mois précédent.