Yoann Blanc prend le rôle d’un politicien avide de pouvoir dans Pandore : "C’est un beau challenge"

Dans Pandore, Yoann Blanc incarne Mark Van Dijck, un politicien obsédé par le pouvoir. L’acteur franco-suisse de 46 ans a particulièrement aimé jouer un rôle diamétralement opposé à lui, tant professionnellement que psychologiquement.

"C’est très plaisant de jouer un homme politique et d’essayer de comprendre les mécanismes de la politique belge. Faire un homme politique est intéressant parce qu’en tout cas, dans ce personnage, il y a une dose d’opportunisme et en même temps des convictions. Entrer dans des convictions qui ne sont pas spécialement les siennes, c’est un beau challenge" confie-t-il.

Pour endosser ce rôle à la perfection, le comédien ne s’est pas inspiré d’un homme politique en particulier mais il a rencontré des personnes qui travaillent dans le milieu politique.

Yoann Blanc dessine aussi un portrait plus nuancé de son personnage : "Il est confronté à des choses assez horribles et va utiliser cela pour grimper les échelons de son parti. C’est une espèce d’opportuniste mais ce n’est pas vraiment un calculateur. Cela lui tombe un peu dessus et il profite un peu, ce n’est pas un grand Machiavel".