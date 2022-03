Ykons réalise son meilleur démarrage en streaming avec "Lights up"

La chanson a déjà dépassé les 40.000 streams sur Spotify, ce qui constitue le meilleur démarrage pour l’un des titres d’Ykons. De bon augure pour imposer en radio ce morceau hédoniste, qui célèbre donc la joie de vivre.

Lights up est selon Bruno Tummers, "leur single le plus 'dur'" puisque la production met davantage en avant la batterie. Les morceaux précédents s’orientaient plus vers la variété, mais la mélodie de Lights up reste toujours "super forte" pour le chroniqueur.

Le public pourra retrouver ce titre en live :