Ykons, Mustii ou encore Juicy bluffent cette semaine “Alors On Sort ?”

Regardez autour de vous : Mustii est partout ! Non seulement il sort un nouveau disque, mais en plus, sous son vrai nom, Thomas Mustin, il fait le comédien - c’est son premier métier ; et il faut aller le voir dans Hamlet !

"To be or not to be", ça nous vient bien de cette pièce écrite par Shakespeare en 1603, et qui s’intitule exactement "La tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark". Parce qu’en effet, le jeune prince déchante assez atrocement, une fois que son père est mort, et qu’il découvre qu’il y a "quelque chose de pourri au Royaume de Danemark".

Un Hamlet tourmenté et fougueux dans une mise en scène qui rocke : ça va être fort !