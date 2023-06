Ykons, le groupe de Indie-Pop en clôture de la saison du Beau Vélo de RAVeL 2023

C’est alors, que le groupe décide de tout gommer et de tout reprendre, il change de nom, devient les Ykons, et surtout trouve un nouveau style musical. Ils vont bosser et y mettant chacun leur personnalité, leur connaissance, leur univers, une différence qui se complète et qui est finalement est une richesse pour le groupe.

Trois ans plus tard, en 2019, ils donnent naissance à un nouvel album "Reflected", enregistré au Rec & Roll studio BXL, où tous les sons sont possibles. L’écoute du premier enregistrement donne lieu à des modifications faisant évoluer les morceaux., ils vont donc procéder à un deuxième enregistrement. Ils composent tous ensemble, il faut donc que chaque création remporte le consentement de tous, sinon ils se remettent au travail jusqu’à ce que chacun y trouve quelque chose de satisfaisant.

Cette fois, l’album plaît et les portes des festivals belges s’ouvrent, les musiciens vont s’éclater sur la scène des Francofolies ou encore au Ronquières Festival. Le groupe va donc sortir deux singles : " Redlight " et" Like A Feather ", ce dernier va énormément tourner sur les radios. Cette reconnaissance ne va bien sûr qu’augmenter leur notoriété ils vont, dès lors, afficher sold out sur les concerts.