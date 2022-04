Ykons joue "Lights up" en live guitare-voix, son nouveau single

Ils sont partout depuis un an mais Ykons existe pourtant depuis plusieurs années. La formation liégeoise a réussi à s’attirer l’attention des médias grâce au single Sequoia Trees.

Pour Renaud Godart, cette rencontre avec le grand public a été une surprise : "On ne sait pas si cela va cartonner mais la suite de ce que l’on proposera, on a trouvé la couleur et la ligne directrice et on essayera de s’y tenir, même si on espère pouvoir proposer d’autres choses comme le dernier single en date, qui est un peu différent mais qui reste dans cette lignée avec le son Ykons".

Il annonce aussi un projet mêlant "l’artistique et le visuel" pour dévoiler l’histoire du nom du groupe. Ykons aura aussi bientôt… sa propre bière !

En attendant, Le 8/9 a savouré une douce version de Lights up en live guitare-voix.