Ykons en concert à Nivelles le 17 février

Après avoir jalonné la Wallonie avec " Reflected ", leur premier album, Ykons a mis à profit la coupure Covid. D’abord pour explorer de nouvelles collaborations mais aussi pour mettre en musique leur besoin communicatif de retrouver une joie de vivre trop longtemps mise de côté. La préparation d’un retour à la liberté et au partage. Et aujourd'hui, le groupe présente un deuxième titre "Time" et un EP "Colors and Lines", savoureux mélange de générosité colorée et d'une ligne directrice : leur univers .

Ecoutez Renaud Godart, membre du Groupe Ykons