Ygaëlle Dupriez : de la laine et des objets traçables, éthiques et durables en Gaume

Lassée par le greenwashing croissant de nombreuses entreprises, Ygaëlle décide d’ouvrir sa propre boutique d’objets éthiques et durables ainsi qu’un espace atelier pour créer, vivre et partager : Coccinelles et Compagnie. Son but est d’y proposer une véritable alternative et de conscientiser toujours plus de personnes aux dérives consuméristes. "Il y a tellement de gens qui veulent bien faire pour l’humain et la planète qu’en fait, ils vont croire le moindre argument que l’industrie affirme, sans réfléchir. Parfois, on a tendance à perdre notre esprit critique." Alors que chaque geste, chaque décision que l’on prend a un impact.

En 2021, après avoir enfin rénové les étables de sa ferme, Ygaëlle concrétise ce projet qui a eu le temps de bien mûrir dans sa tête. "J’y ai ouvert mon propre magasin d’objets du quotidien. Il y a de la vaisselle, des jeux pour enfants, des vêtements, des bijoux, du petit mobilier, etc." Et bien évidemment, comme pour La laine des coccinelles, chaque objet est entièrement traçable, jusqu’à l’origine de la matière première. "Je crois sincèrement que ce concept-là est unique ! Souvent, la fabrication a beau être locale, il existe toujours une boîte noire sur la provenance des matières premières et sur la façon dont elles sont extraites. Pour moi, à partir du moment où cette boîte noire existe, ça signifie que le produit final participe à l’exploitation d’autres êtres humains et de la planète." En boutique, elle prend le temps d’expliquer, à chaque client, les histoires humaines qui se cachent derrière les différents objets qu’elle propose. "L’information est primordiale. Il n’y a qu’en faisant ses choix en connaissance de cause, qu’on exerce notre liberté, notre humanité."