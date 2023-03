Yeux gonflés et cernés : que faire pour retrouver un regard reposé ?

Les yeux gonflés et les cernes sont des problèmes esthétiques courants qui peuvent donner l’impression d’un regard fatigué, même lorsque l’on est en forme. Découvrez les causes de ces symptômes et les solutions pour retrouver un regard frais et reposé. Éléments d’information avec Emilie van de Poel, journaliste beauté pour le magazine Flair.