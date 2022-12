"Yes We Plant" : la Wallonie rejoint l’initiative européenne et va planter 2 millions d’arbres

La Wallonie a associé, jeudi, son programme "Yes We Plant" à l’initiative européenne de plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030, lors d’un événement à Marche-les-Dames (Namur). À cette occasion, plus de deux millions d’arbres se sont ajoutés au compteur européen et près de 60.000 plants de haie ont été distribués.

Le ministre-président de Wallonie, Elio Di Rupo, et la ministre de l’Environnement de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, Céline Tellier, étaient présents, jeudi après-midi, à la Pépinière domaniale du Département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service Public de Wallonie (SPW) de Marche-les-Dames afin de célébrer la mise en commun des efforts wallons et européens pour préserver la biodiversité.

"L’objectif européen est de planter trois milliards d’arbres d’ici 2030 et le nôtre, depuis 2019, est de planter 4.000 kilomètres de haies et un million d’arbres", a expliqué Elio Di Rupo.

Un constat confirmé par la ministre de l’Environnement Céline Tellier. "L’objectif en termes d’arbres est dépassé et nous en sommes à plus de 2.400 kilomètres de haies", a-t-elle précisé. "C’est un marché de près de 1.200.000 plants qui a été passé auprès des pépiniéristes".

Les 2.653.884 arbres plantés par la Wallonie ont été symboliquement remis à Humberto Delgado, directeur de la biodiversité au sein de la Direction générale de l’Environnement de la Commission européenne. Cet engagement s’inscrit plus largement dans le pacte vert pour l’Europe, dont l’ambition est de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat.

Lors de la cérémonie, près de 60.000 plants de haie ont également été distribués aux communes, agriculteurs et associations.