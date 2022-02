Yes, la genèse de l'album "Fragile" enregistré en trois semaines

Quatrième album studio pour le groupe britannique de rock progressif sorti le 26 novembre 1971 en Europe.

Yes accomplit la prouesse d’enregistrer, sur un des premiers 16 pistes, ''Fragile'' en trois semaines avec la moitié des compositions qui n’étaient pas encore finalisées au moment d’entrer à l’Advision Studio de Londres. Cette année-là, le 33 t va demeurer dans le top 5 des charts américains durant plusieurs semaines, la notoriété du groupe va alors exploser avec comme corollaire la fin des problèmes financiers qu’ils avaient connus jusqu’alors. Il sera finalement double disque de platine aux USA avec plus de deux millions d’exemplaires vendus. Morceaux diffusés : Long Distance Runaround - Heart of the Sunrise - Roundabout - South Side of the Sky - Mood for a Day.