Yérime Sylla : "On a réussi quelque chose de grand, il ne faut pas que la fin du tournoi parte en eau de boudin"

La Belgique a atteint son objectif au championnat du monde de handball : se qualifier pour le tour final de la compétition. Mais l’appétit vient en mangeant et malgré leur statut de petits poucets, les Red Wolves sortent de leur premier tour avec un sentiment… de déception. Parce que la dernière rencontre, contre le Bahreïn, semblait à leur portée.

"C’est frustrant d’avoir tout bien fait sauf conclure", soupire le sélectionneur français de la Belgique, Yérime Sylla, au micro de Thibaut Rinchon. "On a trouvé des solutions jusqu’au gardien puis on a fini par jouer petit bras quand il a commencé à prendre un peu l’ascendant. Le haut niveau, c’est mental. Ça n’est pour rien que lui a été l’homme du match".

C’est donc la frustration qui domine malgré cette nouvelle page écrite dans l’Histoire du sport belge. "Le jeu est là, on avait fait la différence contre la Tunisie. Mais il nous a manqué un peu plus d’énergie et d’envie. ."

Difficile de prendre du recul mais apprentissage quand même ?

"Oui, il faut passer par l’échec pour progresser. On a franchi un cap mais on va passer au prochain tour sans point, c’est dommage, on aurait pu partir avec deux points et ils étaient accessibles sur le terrain (sur le "40-20") ce mardi.

J’analyse ça de deux façons : on avait mis beaucoup d’énergie dans le match contre la Tunisie dans un match très difficile, je pense qu’on a perdu de la gomme. On a sept professionnels et que des amateurs. Cette expérience-là va nous enrichir oui mais quand on sort d’un match comme ça, c’est la déception qui prédomine."

C’était l’objectif de passer, il y a de la fierté tout de même de l’atteindre ?

"Moi je suis un compétiteur donc j’ai un goût de trop peu, tout y était. Si on avait été surclassé je dirais autre chose mais ce qui a manqué ce soir c’est un peu plus de conviction. Les dernières passes étaient là, on n’a juste pas su conclure."

Que garder du premier tour ?

"On va se projeter sur le tour suivant en essayant de faire le mieux possible. Il ne faut pas que ce match qui laisse un goût amer fasse que la fin du tournoi parte en eau de boudin. Ce serait dommage parce qu’on a quand même réussi quelque chose de grand pour une première participation. Mais il faut rapidement se remettre la tête à l’endroit".